Дисквалифицировать всех: олимпийский чемпион обозлился на Россию

22-летний швед негодует

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался за отстранение всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

22-летний Самуэльссон написал открытое письмо, которое опубликовало норвежское издание Idrettspolitikk. По словам биатлониста, факт существования в России госпрограммы по использованию допинга не вызывает сомнений. И это при том, что австрийская прокуратура сняла с членов российской сборной обвинения в нарушении антидопинговых правил.

"Российский спорт должен быть кардинальным образом очищен. РУСАДА необходимо как можно скорее дисквалифицировать. Российской команде должен быть закрыт доступ на международные соревнования", - заявил самый молодой в истории олимпийский игр чемпион по биатлону.

Себастьян Самуэльссон неоднократно делал громкие заявления о допинге в российском спорте. Он выступал против участия Александра Логинова в Кубке мира по биатлону, поскольку ранее россиянина дисквалифицировали на два года за употребление эритропоэтина. В 2018 году Самуэльссон отказался приезжать в Тюмень на Кубок мира.

Самуэльссон стал олимпийским чемпионом в 2018 году. На чемпионате мира 2019 года в Швеции он завоевал бронзовую медаль.