ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дисквалифицировать всех: олимпийский чемпион обозлился на Россию

21:37
  • среда
  • 02 октября 2019

22-летний швед негодует

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался за отстранение всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 
С российских биатлонистов сняли обвинения в допинге

22-летний Самуэльссон написал открытое письмо, которое опубликовало норвежское издание Idrettspolitikk. По словам биатлониста, факт существования в России госпрограммы по использованию допинга не вызывает сомнений. И это при том, что австрийская прокуратура сняла с членов российской сборной обвинения в нарушении антидопинговых правил.  

"Российский спорт должен быть кардинальным образом очищен. РУСАДА необходимо как можно скорее дисквалифицировать. Российской команде должен быть закрыт доступ на международные соревнования", - заявил самый молодой в истории олимпийский игр чемпион по биатлону. 

Себастьян Самуэльссон неоднократно делал громкие заявления о допинге в российском спорте. Он выступал против участия Александра Логинова в Кубке мира по биатлону, поскольку ранее россиянина дисквалифицировали на два года за употребление эритропоэтина. В 2018 году Самуэльссон отказался приезжать в Тюмень на Кубок мира. 

Самуэльссон стал олимпийским чемпионом в 2018 году. На чемпионате мира 2019 года в Швеции он завоевал бронзовую медаль. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Себастьян Самуэльссон
Себастьян Самуэльссон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.