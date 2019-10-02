Названо самое вредное мясо

Мясоедов предостерегли от опасности

Специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина заявила, что сложнее всего желудок человека переваривает мясо гуся, утки, жирной баранины и свинины. Однако многое зависит от способа приготовления блюда, подчеркнула эксперт.

"Мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым иным "диетическим" способом, поданное с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше. При этом даже отлично приготовленный свиной шашлык содержит жир в мышечных волокнах, насыщен частицами дыма, в нем присутствуют канцерогенные вещества", - цитирует Ваулину "Вечерняя Москва".

Врач призвала россиян проявлять осторожность при покупке мяса в вакуумной упаковке. Это касается в том числе дорогого мяса импортного производства. По словам эксперта, чем дальше находится страна-производитель и чем дольше мясо везут до магазина, тем больше в нем нежелательных химических веществ - консервантов.

"Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит", - заявила врач-физиотерапевт.