ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо самое вредное мясо

22:18
  • среда
  • 02 октября 2019

Мясоедов предостерегли от опасности

Специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина заявила, что сложнее всего желудок человека переваривает мясо гуся, утки, жирной баранины и свинины. Однако многое зависит от способа приготовления блюда, подчеркнула эксперт. 
Кто живет дольше? Ученые сравнили вегетарианцев и мясоедов

"Мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым иным "диетическим" способом, поданное с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше. При этом даже отлично приготовленный свиной шашлык содержит жир в мышечных волокнах, насыщен частицами дыма, в нем присутствуют канцерогенные вещества", - цитирует Ваулину "Вечерняя Москва"

Врач призвала россиян проявлять осторожность при покупке мяса в вакуумной упаковке. Это касается в том числе дорогого мяса импортного производства. По словам эксперта, чем дальше находится страна-производитель и чем дольше мясо везут до магазина, тем больше в нем нежелательных химических веществ - консервантов.

"Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит", - заявила врач-физиотерапевт. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Главное сегодня
Девочка кушает утку
Девочка кушает утку
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.