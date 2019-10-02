Чувство юмора подкачало: в США оценили шутку Путина о вмешательстве в выборы

Американцы не уловили иронии

У Вашингтона есть все необходимые инструменты для отражения вмешательства России в президентские выборы в США в 2020 году. Об этом заявили в Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов.

"В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят", - сказала помощник директора Агентства по вопросам кибербезопасности Джанет Мэнфра, комментируя недавнюю шутку российского президента Владимира Путина, передает ТАСС.

Ранее иностранный журналист спросил Путина, станет ли Россия вмешиваться в грядущие президентские выборы в США. "Хайли лайкли", - ответил президент, цитируя бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая в свое время сказала, будто Москва "весьма вероятно" стоит за покушением на Сергея Скрипаля и его дочь.

"По секрету вам скажу. Да, обязательно будем это делать. Чтобы вас окончательно развеселить. Только вы никому не говорите", - пошутил Владимир Путин на заседании форума "Российская энергетическая неделя".

После этого он заявил, что Москва никогда не предпринимала деструктивных шагов по отношению к Вашингтону. "Это смешно, или было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что все то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, нарушает российско-американские отношения. И я уверен, идет во вред самим Соединенным Штатам", - отметил глава России.

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Видео: Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США