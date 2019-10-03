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Подробности крушения в США бомбардировщика времен Второй мировой

09:11
  • четверг
  • 03 октября 2019

Погибли 7 человек

Семь человек  погибли  в результате крушения  в США бомбардировщика времен Второй мировой войны. Он упал в международном аэропорту Брэдли в штате  Коннектикут.

Б-17, построенный в 1945 году, совершал экскурсионный полет. На борту находились 13 человек: 10 пассажиров и 3 члена экипажа. Буквально через несколько минут после взлета пилоты сообщили о неисправности. Они попытались вернуться в аэропорт, однако при посадке самолет полностью потерял управление и  врезался в ангар, где хранились емкости с противооблединительной жидкостью. 6 пострадавших с тяжелыми  травмами и ожогами госпитализированы.

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Место крушения бомбардировщика
Место крушения бомбардировщика
Место крушения бомбардировщика
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