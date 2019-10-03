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Приступит ли Киев к реализации Минских соглашений?

08:54
  • четверг
  • 03 октября 2019

Подписание Киевом "формулы Штайнмайера" обсудили в программе "События. 25-й час"

Приступит ли Украина к реализации Минских договоренностей? Каких результатов стоит ждать от саммита "нормандской четверки"? И получит ли Донбасс особый статус?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Украина – это страна, которая сегодня говорит одно, завтра – другое. Это касается не только действующего президента, но и Порошенко, который сначала говорил, что он не знает, что такое "формула Штайнмайера"?" - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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