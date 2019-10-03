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Банковские данные миллионов россиян слили на черный рынок

08:27
  • четверг
  • 03 октября 2019

Речь идет о крупнейшей утечке в российском банковском секторе

Свежее предложение на черном рынке данных – там оказалась информация о кредитных картах 60 миллионов россиян. Объявление об их продаже обнаружили эксперты на специализированном форуме, который давно заблокирован Роскомнадзором.
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Один из исследователей вопроса - основатель DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, утечка, скорее всего, произошла в конце августа. Продавец предлагает клиентам "тест-драйв" - 200 строк из базы на выбор, чтобы можно было проверить их подлинность. Опцией воспользовались журналисты издания "Коммерсант" - и результат оказался убедительным.

Предоставленная продавцом информация – это, в частности, детальные персональные данные клиента Сбербанка, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях. Эксперты называют утечку самой крупной в российском банковском секторе. В банке обещают проверить подлинность базы, но утверждают, что угрозы средствам клиентов нет.

Специалистам утечка базы данных от кого-либо из партнеров Сбербанка видится маловероятной. По их мнению, информация похожа на выгрузку данных из хранилища кем-то, кто имел административный доступ. Номера банковских карт в базе не замаскированы – что косвенно подтверждает точку зрения экспертов.

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