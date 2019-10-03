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Директор заявил о возвращении Заворотнюк на сцену

08:40
  • четверг
  • 03 октября 2019

Все вопросы о болезни Христов комментировать отказался

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал сенсационное заявление. Актриса может вернуться к концертной деятельности.
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Когда поклонники снова увидят свою любимицу, представитель артистки не уточнил. Но безапелляционно ответил "конечно" на вопрос журналиста Ura.ru о возможности возобновления концертной деятельности Заворотнюк.

Подробности о состоянии здоровья Анастасии журналистам выведать не удалось. Все вопросы о болезни Христов комментировать отказался.

Противоречивые заявления Христова уже наделали много шума в СМИ. Так, в сентябре директор заявлял, что Заворотнюк обязательно даст интервью, в котором расскажет правду о своем диагнозе. Беседа с журналистами должна была состояться в конце месяца, но этого так и не произошло. Директор сообщил, что интервью не будет. А спустя сутки опять появились сообщения о том, что Анастасия появится на одном из ток-шоу.

О том, как на самом деле себя чувствует Заворотнюк достоверных данных нет. Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.

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