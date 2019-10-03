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Россиянам предложили сэкономить на отоплении

08:56
  • четверг
  • 03 октября 2019

В первую очередь нужны счетчики

Индивидуальные счетчики тепла позволят существенно снизить затраты на отопление. Кроме того, россиянам напоминают о необходимости следить за состоянием систем обогрева. Эксперты отмечают, что счетчики окажутся бесполезны, если в квартире постоянно открыты окна или текут трубы. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества, — пояснил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
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В то же время, индивидуальные счетчики тепла позволят оценить реальные затраты на отопление. В результате не только собственник жилья, но и управляющая компания начнет экономить ресурсы.

Как пишут "Известия", существуют и автоматизированные приборы учета. Они позволяют потреблять необходимое количество тепла, сверяясь с температурой за окном.

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