Как Александр Семчев похудел на 100 кг

Секрет оказался прост

Александр Семчев стал гостем шоу "Пусть говорят". Зрители, увидев актера в передаче, не узнали его. Семчев стал совсем другим человеком.

"Я сбросил 100 килограммов", - заявил актер с экрана ТВ.

По словам Александра, набирать вес он начал внезапно, тогда артисту было 23. "И это мне даже нравилось", - признался Семчев.

Однако позже у актера начались проблемы со здоровьем. "Мне поставили сначала преддиабет, а позже диабет второго типа. Страшно стало около 3 лет назад, когда, встав на весы я обнаружил цифру в 189 килограммов", - рассказал он.

Несколько лет назад артист поставил себе цель – похудеть к 50-летию. Пытаясь избавиться от лишнего веса Семчев сел на овощную диету, потом обратился в проект по похудению, но сбросил лишь 17 килограммов.

Тогда актер обратился к специалистам. "Доктор мне сказала, что ничего не произойдет, пока сам не зашьёшь себе рот. Я убрал буквально всю большую посуду из дома. Оставил маленькую пирожковую тарелку и мысленно делю её на три части", - раскрыл главный секрет своего похудения Семчев.

Ограничения были не только в размерах порций, но и в самой еде. "Свежие овощи можно есть сколько хочешь, печёные с осторожностью, каши – две ложки. Я стал есть шесть-восемь раз в день, и после четырёх уже не ем сладкие фрукты", - отметил Александр.

Кроме того, актёр посещает тренажёрный зал. Сначала на беговой дорожке он ходил со скоростью – 1 километр в час, и это давалось ему очень тяжело, но со временем Семчев начал бегать. Сейчас Александр весит 97 – 105 килограммов, вес все еще не стабильный, зато сахар у него снизился с 15 единиц до 5.