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Переживших 1980-е россиян могут признать "жертвами перестройки"

09:29
  • четверг
  • 03 октября 2019

Письмо депутатов направлено в Минтруда

В России может появиться новая категория льготников. Письмо с предложением признать переживших 1980-е годы россиян "жертвами перестройки" направил в Минтруда зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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По мнению депутата, больше всего пострадали от перестройки те, кому в то время было от 25 до 45 лет. Они пережили гуманитарную и геополитическую катастрофу, уверен автор инициативы. Он отмечает, что из-за радикальных перемен в стране упала рождаемость и возросла смертность. Для многих граждан социальные потрясения обернулись серьезными проблемами со здоровьем.

"На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как "жертвы перестройки", которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии", — приводит текст документа RT.

Реформы Михаила Горбачева, которые проводились во второй половине 1980-х годов, дестабилизировали политическую и экономическую ситуацию в стране. Все окончилось полномасштабным кризисом и распадом СССР, пишут "Известия".

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