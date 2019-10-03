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Дан старт голосованию на "АГ" по вопросу сортировки бытовых отходов

09:40
  • четверг
  • 03 октября 2019

"Активные граждане" уже приняли участие почти в четырех тысячах голосований

Москвичей спросят, готовы ли они к раздельному сбору мусора. Голосование стартовало на портале "Активный гражданин".

Жители столицы смогут ответить на два вопроса: поддерживают ли они переход на раздельный сбор отходов и готовы ли они самостоятельно сортировать отходы дома.

В Москве уже идет установка емкостей для разного вида бытовых отходов. У каждого бака свой цвет. "Синие будут предназначены для мусора, который отправят на переработку (это может быть пластик, стекло, бумага, металл), серые — для смешанных отходов", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее власти города сообщили, что процесс перехода на раздельный сбор мусора в столице будет зависеть от активности москвичей.

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