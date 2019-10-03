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Марс атакует: Лондон снял санкции с Москвы ради полетов на Красную планету

09:51
  • четверг
  • 03 октября 2019

Поправки рассмотрит британский парламент

Поправки в закон об экспорте внес Лондон. Этот документ касается санкций в отношении России. В соответствии с поправками, ограничения на некоторые виды деятельности, связанные с подготовкой полетов на Марс, снимаются.
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Поправка внесена в раздел, касающийся товаров и технологий, входящих в Общий военный список ЕС. Запрещенная ранее продажа, импорт, поставка в Россию "некоторых веществ, предназначенных для использования в пусковых устройствах или для заправки спутников" теперь "может быть осуществлена при условии предварительного согласования".

Изменения относятся к миссии "ЭкзоМарс-2020". Ракетное топливо для этой миссии Евросоюз еще в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против России, пишет RT. Теперь Лондон решил сделать закон более гибким.

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