Марс атакует: Лондон снял санкции с Москвы ради полетов на Красную планету

Поправки рассмотрит британский парламент

Поправки в закон об экспорте внес Лондон. Этот документ касается санкций в отношении России. В соответствии с поправками, ограничения на некоторые виды деятельности, связанные с подготовкой полетов на Марс, снимаются.

Поправка внесена в раздел, касающийся товаров и технологий, входящих в Общий военный список ЕС. Запрещенная ранее продажа, импорт, поставка в Россию "некоторых веществ, предназначенных для использования в пусковых устройствах или для заправки спутников" теперь "может быть осуществлена при условии предварительного согласования".

Изменения относятся к миссии "ЭкзоМарс-2020". Ракетное топливо для этой миссии Евросоюз еще в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против России, пишет RT. Теперь Лондон решил сделать закон более гибким.