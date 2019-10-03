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Угодить всем: в чем винят Зеленского противники "формулы Штайнмайера"

12:15
  • четверг
  • 03 октября 2019

Партия войны запустила волну протестных акций

Украинские силовики всего за сутки 20 раз открывали огонь по населенным пунктам Донбасса. Об этом сообщили в ДНР. Систематическая агрессия не прекращается даже после подписания формулы Штайнмайера. Важный шаг на пути к миру далеко не все восприняли позитивно.
Как в мире отреагировали на подписание "формулы Штайнмайера"

Украина протестует до глубокой ночи. Тысячи националистов - это уже так называемый "антиштайнмайерский фронт". В адрес Владимира Зеленского звучат прямые угрозы, передает "ТВ Центр".

Зрада или перемога? На этот вопрос улица отвечает однозначно. Радикалы считают капитуляцией то, что Киев признал "формулу Штайнмайера", которая, по сути, всего лишь разъясняет минские договоренности. Мир в планы националистов явно не входит, и они требуют, чтобы президент объяснился с ними лично.

Но объяснялся Владимир Зеленский не с протестующими, а с лидерами парламентских фракций за закрытыми дверями. По словам участников, был очень нервным, обещал "все разрулить", так что Рада снова "может расслабиться". Расслабились, впрочем, далеко не все.

Красная линия, по мысли Зеленского, это проведение выборов без контроля Украины. Президент заявляет, что хочет сначала - вернуть Донбасс, а уж потом провести там голосование. Только вот с формулой Штайнмайера это не имеет ничего общего. О чем Владимир Александрович, конечно, знает. Его народный рейтинг по-прежнему высок, а он зачем-то демонстрирует слабость.

"Нужно сделать так. Вернуть Донбасс, вернуть туда людей, которые вынуждены были покинуть эти территории, и только следом - под контролем Украины проводить выборы", - заявила Юлия Тимошенко.  

Пётр Порошенко - фигурант нескольких уголовных дел - сейчас очень старается набрать политический вес. Так, что доходит до смешного. Даже украинские телеканалы замечают: врёт, как дышит.

"Формулы Штайнмайера не существует в природе. Это российская выдумка. Никогда до вчерашнего дня ни единый представитель Украины - никогда - не одобрял формулу Штайнмайера", - заявил он.

Украина хохочет над своим бывшим президентом. А вот президенту действующему не до смеха. Он тренирует шпагат. С одной стороны - протестующие и оппозиция. С другой - Европа, которая горячо приветствует подписание формулы Штайнмайера. Вот уже и в МИД Великобритании заявили, что это верный путь к миру. Владимир Зеленский лавирует, как может. Видимо, президентского опыта пока не хватает, чтоб осознать: угождая всем и каждому, собственные позиции не укрепить. Это тактика, ведущая лишь к потерям. Власти, имущества, а иногда и личной свободы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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