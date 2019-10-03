"Послушай, ты готов?": журналист взбесил Трампа вопросом об Украине

Президент США не может найти общий язык с журналистами

Соединенные Штаты открывают второй фронт торговой войны. Вслед за Китаем уже через считанные дни Белый дом вводит дополнительные пошлины на ряд товаров из Евросоюза. Дональд Трамп воодушевленно заявил, что это очередная победа за время его президентства. Правда, настроение ему подпортили журналисты, которых больше интересует скандальный разговор с Зеленским и отношение Трампа к Байдену.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Дональд Трамп с самого начала был на коне и в ударе. С разрешения ВТО США развязывают очередной виток торговой войны с ЕС. Вашингтон введет пошлины в размере 10 процентов на ввозимые из Европы самолеты и 25-процентные таможенные тарифы на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. В этот же список могут попасть вино и сыры. Новые платежи могут затронуть европейские товары и услуги на сумму почти 7 с половиной миллиардов долларов.

"Это большая победа для США. Все эти страны грабили нас на протяжении многих лет. С тех пор, как я стал президентом, у нас много побед по ВТО. И очередной выигрыш в семь миллиардов долларов — это неплохо", - сказал Трамп.

На этот раз сыр-бор разгорелся вокруг субсидирования европейскими странами авиастроительного концерна Airbus. ВТО, которую американские президенты особо не жалуют и часто откровенно игнорируют ее правила, признала: подобные дотации незаконны. На поддержку государствами ЕС этой компании Вашингтон исправно жаловался с 2004 года. Но только в мае прошлого года Всемирная торговая организация приняла решение в пользу США и разрешила Белому Дому принять контрмеры. На рекордную в истории ВТО сумму. Находившийся как раз в гостях в Белом Доме президент одной из европейских стран радость Трампа прокомментировал витиевато.

"Я уважаю принципы многосторонности и международные институты. Последнее решение ВТО очень серьезно для Европы. Но я скажу так: это мнение ВТО и все", - отметил Саули Ниинистё.

Обложить ЕС новыми пошлинами США грозятся уже с 18 октября. При этом заявляют о готовности сесть за стол переговоров. Видимо, поторговаться. Все как любит Дональд Трамп. В Еврокомиссии в случае чего пообещали жесткий и симметричный ответ.

Торговать и торговаться у Дональда Трампа действительно получается лучше, чем заниматься дипломатией и общаться с прессой. Как не задалось с самого начала, так и продолжается по сей день война президента США с оппозиционно настроенными репортерами. Очередная битва развернулась на пресс-конференции, когда хозяина Белого Дома начали пытать по поводу телефонного разговора с Владимиром Зеленским и возможным давлением на украинского коллегу относительно расследования коррупционных делишек на Украине экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. И Дональд Трамп вновь сорвался.

- Послушайте, Байден и его сын хладнокровные мошенники и вы это знаете. Сын Байдена вышел из украинской компании "Бурисма" с миллионами долларов. Так что продолжайте и задавайте вопрос.

- Что вы хотите, чтобы президент Зеленский сделал с вице-президентом Байденом и его сыном Хантером?

- Послушай, ты готов? У нас тут еще есть президент Финляндии, спросите его о чем-нибудь.

- У меня есть вопрос и для него. Только я хочу продолжить тему, о которой уже спросил вас, эта тема…

- Я ответил уже. Задайте теперь вопрос нашему гостю. Не будьте невежей.

- Нет сэр, я не хочу казаться невежливым. Я просто хочу дать вам шанс ответить на мой вопрос.

- Я ответил на все. Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы, и фальшивые средства массовой информации, которые есть в этой стране, и я говорю во многих случаях коррупционные СМИ, потому что вы коррумпированы. Большая часть средств массовой информации в этой стране не просто фальшивка, она коррумпирована.

Далее разъяренный Трамп уже не выбирал ни слов, ни выражений. С заочными оскорблениями обрушился на главу комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократа Адама Шиффа. И обвинил его в причастности к подготовке жалобы на его разговор с Зеленским. Ранее глава Белого дома предлагал арестовать конгрессмена за государственную измену из-за искажения им фактов того телефонного звонка. Или, как минимум, отправить в отставку.

Демократов в целом президент назвал бездельниками, занимающимися ерундой с импичментом. В то время, как он работает. И более половины американцев не хотят его отстранения.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".