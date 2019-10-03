В Багдаде введен комендантский час

В стране продолжаются протесты

В Ираке армия приведена в режим повышенной готовности, а в ряде населённых пунктов введён комендантский час из-за массовых беспорядков.

Как сообщают СМИ, в провинции Ди-Кар во время столкновений с силовиками погибли 5 человек. Ещё 50 получили ранения. В Багдаде ракетным обстрелам подверглась так называемая "зелёная зона", где находятся правительственные здания и посольства, отмечает "Газета.Ru".

Служба безопасности заблокировала мосты, ведущие к району, полиция применяет слезоточивый газ. Демонстранты перекрыли дороги в международный аэропорт. Протестные акции начались в столице 2 дня назад и молниеносно перекинулись на другие регионы. Митингующие поджигают здания, устраивают погромы на улицах, требуя улучшений условий жизни.