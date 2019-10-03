Московское суворовское военное училище отмечает 75-летие

Многие выпускники - Герои России

75 лет со дня основания отметило легендарное Московское суворовское военное училище. В честь юбилея в столице состоялся праздничный концерт. Гостями стали ветераны, выпускники, представители силовых ведомств. Лучшим преподавателям вручили награды, передает "ТВ Центр".

Учебное заведение было создано во время Великой Отечественной войны. С тех пор училище выпустило более 14 тысяч человек. Многие из них стали Героями России и Советского Союза, военачальниками, выдающимися деятелями науки и культуры.