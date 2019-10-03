ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Михаил Андреев отметил творческий юбилей

12:47
  • четверг
  • 03 октября 2019

В Кремлёвском дворце прошел концерт

Выдающийся поэт, автор музыкальных хитов и лауреат государственных премий. Михаил Андреев отметил 50 лет творческой деятельности. Праздничный концерт состоялся в Кремлёвском дворце, передает "ТВ Центр".

На сцену вышли звёзды российской эстрады - группа "Любе", Вячеслав Добрынин, Митя Фомин, Анна Семянович и многие другие. Они исполнили знакомые всем песни, вышедшие из-под пера Андреева, передает "ТВ Центр".

Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в помощь ветеранам,  сиротам и на борьбу с онкологическими заболеваниями у детей.

Главное сегодня
Михаил Андреев
Михаил Андреев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.