Михаил Андреев отметил творческий юбилей

В Кремлёвском дворце прошел концерт

Выдающийся поэт, автор музыкальных хитов и лауреат государственных премий. Михаил Андреев отметил 50 лет творческой деятельности. Праздничный концерт состоялся в Кремлёвском дворце, передает "ТВ Центр".

На сцену вышли звёзды российской эстрады - группа "Любе", Вячеслав Добрынин, Митя Фомин, Анна Семянович и многие другие. Они исполнили знакомые всем песни, вышедшие из-под пера Андреева, передает "ТВ Центр".

Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в помощь ветеранам, сиротам и на борьбу с онкологическими заболеваниями у детей.