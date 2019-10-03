"Русское чудо": Россия вышла в лидеры по безналичным платежам

Популярны все виды цифровых транзакций

Россияне охотнее всех в Европе используют банковские карты. Страна стала лидером по объемам роста безналичных платежей.

В странах Европы, по данным исследования Boston Consulting Group, ежегодный рост в использовании банковских карт составляет 2-3%. А в России с 2010 по 2018 годы рост составлял в среднем около 22% в год. Общий рост числа операций в пересчете на человека при этом составил 3 000%.

Такие показатели позволили авторам доклада заявить о "русском чуде". При этом, как отмечают эксперты, россияне стали мировыми лидерами по числу наиболее защищенных – токенизированных - транзакций. Благодаря "российскому чуду" страна стала крупнейшим в Европе рынком по количеству операций с использованием цифровых кошельков. Лучше, чем в других странах, прижились в России бесконтактные платежи и платежи с помощью мобильных телефонов.

По прогнозам специалистов, в ближайшие годы темпы роста числа карточных платежей в России сократится – примерно до 12%. Тем не менее, страна останется лидером по этим показателям среди 58 стран, передает РБК.