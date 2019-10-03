Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с годовщиной объединения Германии

Президент назвал объединение Германии событием исторического масштаба

Владимир Путин поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франка Вальтера Штайнмайера с годовщиной объединения страны. В этот день - 29 лет назад - ГДР и Западный Берлин официально вошли в состав ФРГ, передает "ТВ Центр".

В своей телеграмме российский лидер назвал это событием исторического масштаба, открывшим новую страницу в отношениях между нашими государствами. А также выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Берлина в различных областях отвечало бы коренным интересам народов России, Германии и всего европейского континента.