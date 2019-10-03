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Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с годовщиной объединения Германии

12:22
  • четверг
  • 03 октября 2019

Президент назвал объединение Германии событием исторического масштаба

Владимир Путин поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франка Вальтера Штайнмайера с годовщиной объединения страны. В этот день - 29 лет назад - ГДР и Западный Берлин официально вошли в состав ФРГ, передает "ТВ Центр".

В своей телеграмме российский лидер назвал это событием исторического масштаба, открывшим новую страницу в отношениях между нашими государствами. А также выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Берлина в различных областях отвечало бы коренным интересам народов России, Германии и всего европейского континента.

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Владимир Путин и Ангела Меркель
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