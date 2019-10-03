США заплатили за смену власти на Украине миллиард

Джо Байден лично задерживал помощь Киеву, требуя увольнения экс-генпрокурора

В скандале вокруг увольнения экс-генпрокурора Украины по просьбе Джо Байдена появились новые подробности. Выяснилось, что бывший вице-президент лично просил Петра Порошенко об отставке Виктора Шокина.

Как рассказал бывший исполняющий обязанности генпрокурора Украины Юрий Севрук, об увольнении Шокина Байден попросил тогдашнего президента Порошенко во время своего визита в Киев в декабре 2015 года. Американский вице-президент утверждал, что у генпрокурора "плохая репутация". При этом, утверждает Севрук, дело в отношении нефтегазовой компании Burisma Holdings, где работал сын Байдена Хантер, не касалось его лично. Тем не менее, окружение американского политика опасалось, что расследование может затронуть и его.

Сразу после отставки Виктора Шокина США выделили Украине помощь в размере 1 миллиарда долларов, отметил Юрий Севрук. Заявления украинского чиновника прозвучали в эфире японского телеканала NHK.

В свою очередь Fox News утверждает, что дело против Burisma Holdings было прекращено из-за США. Телеканал ссылается на полученные записи адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который встречался с Виктором Шокиным в январе 2019 года. В заметках юриста говорится, что бывший генпрокурор пытался продолжить расследование, но в середине 2015 года тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайет посоветовал ему не делать ничего. Кроме того, он запрашивал информацию о Хантере Байдене, но не получил от властей Украины ответа. Шокин утверждает, что Петр Порошенко согласился на его увольнение, поскольку американскую помощь Украине задерживал лично Джо Байден.

Fox News утверждает, что копии записей Рудольфа Джулиани были переданы генеральным инспектором Госдепартамента в Конгресс в рамках расследования предполагаемого давления Дональда Трампа на украинские власти.

Очередной скандал в США разразился после телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским. Неназванный источник утверждал, что президент США требовал от украинского коллеги продолжить расследование дела в отношении сына Джо Байдена, которого считают основным конкурентом Трампа на будущих выборах.