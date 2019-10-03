ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мы с Петром будем летать": Навка заинтриговала заявлением о муже Заворотнюк

11:21
  • четверг
  • 03 октября 2019

Чернышев выйдет на лед

Татьяна Навка посетила "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". В эфире фигуристка рассказала, что уже на следующей неделе состоится премьера ледового шоу с участием мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева.
Ушел от жены к красавице-американке: Что известно о муже Заворотнюк

Навка пообещала, что Чернышев выйдет на лед, несмотря на все слухи о его отказе от участия в шоу из-за тяжелой болезни Заворотнюк. При этом Татьяна заинтриговала зрителей, рассказав о самом интересном моменте ледового представления.

"Это будет совершенно другое зрелище, чем "Руслан и Людмила". Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки", - заявила фигуристка.

О том, что происходит с женой Чернышева, Навка предпочла не говорить. Ранее Татьяна пыталась защитить Петра от нападок народа, но только натолкнулась на критику.

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.

Новости по теме
Петр Чернышев и Татьяна Навка
Петр Чернышев и Татьяна Навка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.