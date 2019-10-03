"Мы с Петром будем летать": Навка заинтриговала заявлением о муже Заворотнюк

Чернышев выйдет на лед

Татьяна Навка посетила "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". В эфире фигуристка рассказала, что уже на следующей неделе состоится премьера ледового шоу с участием мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева.

Навка пообещала, что Чернышев выйдет на лед, несмотря на все слухи о его отказе от участия в шоу из-за тяжелой болезни Заворотнюк. При этом Татьяна заинтриговала зрителей, рассказав о самом интересном моменте ледового представления.

"Это будет совершенно другое зрелище, чем "Руслан и Людмила". Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки", - заявила фигуристка.

О том, что происходит с женой Чернышева, Навка предпочла не говорить. Ранее Татьяна пыталась защитить Петра от нападок народа, но только натолкнулась на критику.

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.