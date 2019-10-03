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"Колоссальная коррупция": Трамп объяснил отказ в военной помощи Украине

11:25
  • четверг
  • 03 октября 2019

Президенту США вообще не нравится давать деньги Незалежной

Дональд Трамп ненавидит, когда США являются единственной страной, которая дает деньги. По мнению американского президента, Европа должна помогать Украине больше, чем Вашингтон. Трамп признался, что это стало одной из причин, по которой он заблокировал военную помощь Киеву – таким образом лидер США стимулировал Брюссель оказывать поддержку украинцам.
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Но все же главная причина отказа в военной помощи Киеву – колоссальная коррупция, подчеркнул Трамп. "В Украине … была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", – заявил американский лидер на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме.

Дональд Трамп приказал заморозить финансовую помощь Украине еще до памятного звонка Владимиру Зеленскому, который стал причиной скандала в Вашингтоне и даже поводом для запуска процедуры импичмента президента. Однако позже, как сообщил президент Соединенных Штатов, он разблокировал помощь Незалежной после того, как к нему обратился с личной просьбой сенатор из республиканской партии Роб Портман, пишет УНИАН.

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