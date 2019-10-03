Известная певица умерла от редкой болезни

Заболевание оказалось неизлечимым

Ким Шаттак - певица и гитаристка панк-рок-группы The Muffs – скончалась в США в возрасте 56 лет. По данным издания Rolling Stone, артистка умерла от бокового амиотрофического склероза (БАС). Этот недуг еще называют болезнь Шарко, певица боролась с ним несколько лет.

БАС – это редкое заболевание, которое прогрессирует очень медленно. Болезнь неизлечима. Она поражает двигательные нейроны – что, в свою очередь, приводит к параличу и мышечной атрофии.

Ким Шаттак родилась в 1963 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. С 1985 года она выступала в женской рок-группе The Pandoras. Однако коллектив распался, и Ким создала The Muffs, с которой и выступала до своей болезни. Сообщается, что группа выпустила семь студийных альбомов, а также снялась в фильме "День отца" с Робином Уильямсом.