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"Заболела, не смогла выносить": Валерия потеряла ребенка от Пригожина

12:17
  • четверг
  • 03 октября 2019

Печальную новость сообщил продюсер

Иосиф Пригожин сообщил печальную новость. Певица Валерия потеряла ребенка. Когда это произошло, музыкальный деятель уточнять не стал.

"Мы думали, что Лера сможет сама родить. Она забеременела, но в силу определенных обстоятельств – просто заболела – не смогла выносить ребенка", - рассказал продюсер.

После случившегося певица и продюсер забросили идею родить совместного ребенка. "Лера не хочет больше детей. А я хочу, но это же должно быть совместное желание", - пояснил Иосиф.

Пригожин отметил, что сейчас на двоих у них с Валерией шестеро детей. "Старшему моему сыну уже 30 лет, а младшей – 20. Причем я не делю их на родных и чужих", - заявил он.

Несмотря на повальную моду на суррогатное материнство, Пригожин пока не готов идти к медикам. "Прибегать к процедуре ЭКО, к помощи суррогатной матери нужно, на мой взгляд, тем, у кого детей нет и не получается зачать естественным способом. А у нас все хорошо", - цитирует издание "Дни.ру" Иосифа.

Пригожин – третий муж Валерии. Они поженились в 2004 году. От предыдущих браков у певицы есть дочь и два сына, у продюсера – две дочери и сын.

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