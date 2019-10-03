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Москвичи оценят сервисы МЭШ в ходе голосования

12:14
  • четверг
  • 03 октября 2019

Голосование состоит из двух вопросов

Посвященное проекту "Московская электронная школа" голосование стартовало в проекте "Активный гражданин". Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

"Активные граждане" оценят функциональность сервисов МЭШ. Голосование состоит из двух вопросов. В первом предстоит оценить полезность и функциональность проекта, а также внести свои предложения по развитию, а во втором – рассказать, в качестве кого они участвовали в голосовании — учителя, ученика, родителя ученика или кого-то еще.

"Московская электронная школа" — масштабный проект для учителей, учащихся и их родителей. Его цель — качественное улучшение образовательного процесса за счет использования современного контента и внедрения информационных технологий.

В библиотеке "Московской электронной школы" собрано почти 38 тысяч сценариев уроков, 1197 электронных учебных пособий, 348 учебников, а также более 75 тысяч интерактивных образовательных приложений.

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