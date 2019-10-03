Депутата Рады застукали за самоудовлетворением в зале заседаний

Нардепу не удалось скрыться от камер

Странные движения депутата Верховной рады привлекли внимание его коллег. Илья Кива прятался от камер за трибуной, однако поднаторевшие в сборе компромата нардепы все же сняли его на видео.

На кадрах украинский политик стоит за трибуной, держа телефон где-то на уровне пояса. Он очень старается, чтобы экран смартфона не оказался в поел зрения объективов.

На другом видео депутат – еще более возбужденный – совершает характерные движения рукой ниже пояса. Коллеги сделали вывод, что Кива занялся самоудовлетворением.

Пользователи Сети не упустили возможности посмеяться над депутатом. Один из комментаторов предположил, что Кива разрабатывает мелкую моторику пальцев. Другой заметил, что депутат не добежал до туалета. Пользователей возмутило непристойное поведение нардепа под куполом Рады.

Издание "Вести-Украина" утверждает, что девушка, которая заставила Илью Киву так возбудиться от ее звонка — одесситка Юлия Панкратова. Это актриса, обладательница премии "Гордость и красота Украины", а также модель.