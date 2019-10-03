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Гадалка обманула фигуристку Сотникову на 2 млн рублей

12:54
  • четверг
  • 03 октября 2019

Сейчас мошенницу ищет полиция

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова отдала гадалке два миллиона рублей за несколько сеансов. Таким образом спортсменка намеревалась решить личные проблемы.

Однако гадалка оказалась мошенницей и после перечисления всех средств скрылась и перестала выходить на связь. Пострадавшая обратилась в полицию, передает РЕН ТВ. В настоящий момент розыском злоумышленницы занимается полиция.

Аделина Сотникова - четырехкратная победительница чемпионата России и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в личном турнире. На официальных соревнованиях фигуристка не выступала после 2016 года.

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