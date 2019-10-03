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В Москве прошел пикет в память о событиях октября 1993 года

14:55
  • четверг
  • 03 октября 2019

Его провели коммунисты

В Москве почтили память жертв трагических событий 93-го года. Панихида и траурный пикет КПРФ прошли у телецентра Останкино. Люди принесли к зданию цветы и портреты погибших, передает "ТВ Центр".

Политический кризис привёл к вооружённым столкновениям на улицах столицы. Поводом послужил указ президента Ельцина о конституционной реформе, фактически упразднивший деятельность верховного Совета.

3 октября протестующие захватили здание мэрии на Новом Арбате и попытались штурмовать Останкино. Только там погибли 46 человек. На следующий день началась осада Белого дома, во время которой он был обстрелян из танков.

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Панихида и траурный пикет КПРФ
Панихида и траурный пикет КПРФ
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