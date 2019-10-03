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В Москву вернулось лето

15:02
  • четверг
  • 03 октября 2019

Плюс 21, яркое солнце и ни капли дождя. В четверг лето, похоже, вернулось в Москву

В Москве сейчас аномально тепло, температура на 10 градусов выше климатической нормы. Такое в середине осени, как уверяют синоптики, бывает раз в 10 лет. А всё благодаря антициклону - это он принёс в столицу тёплый воздух из акватории Средиземного моря, передает "ТВ Центр".

Правда, уже в пятницу октябрь покажет свой истинный нордический характер. Резко похолодает - до плюс 13, а на выходных столбики термометров опустятся ещё ниже, по ночам  - около нуля и дожди. В понедельник в Москве ждут первый снег.

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