Когда завершится благоустройство улиц в Замоскворечье

Работы ведутся ударными темпами

В Замоскворечье идут работы по благоустройству. Сейчас меняют асфальт на тротуарах, устанавливают новые бордюры. Не всех горожан такая кипучая деятельность устраивает: пешеходам приходится обходить перекопанные участки тротуаров по проезжей части, а водителям - долго наматывать круги в поисках безопасного места для парковки.

Работы по благоустройству ведутся в прямом смысле ударными темпами. Бульдозеры снимают старый асфальт. Рабочие тут же укладывают свежий гранитный бордюрный камень. Вокруг шум и пыль. Узкие и обычно тихие улочки исторического центра столицы в эти дни напоминают одну большую стройплощадку, на которой не осталось места ни припаркованным автомобилям, ни пешеходам, передает "ТВ Центр".

Работы идут одновременно с двух сторон улицы. А значит, пешеходам приходится лавировать между откровенно опасной строительной техникой и проезжающими мимо автомобилями. Особое возмущение вызывает отсутствие временных ограждений.

В подрядной организации, которая выполняет работы по благоустройству столицы, утверждают: благоустройство идет строго по плану, в соответствии с проектом.

"В процессе производства работ подрядная организация обязана соблюдать все меры обеспечения безопасности прохода пешеходов. Соответственно обеспечивает расстановку всех дорожных знаков, ограждений. В свою очередь службой заказчика ведутся работы по ежедневному контролю за соблюдениями всех технологических, технических норм. И в том числе ведется контроль за соблюдением мер безопасности на объекте", - отметил начальник отдела ремонта центральных территорий ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Егоров.

А вот на вопрос о сроках проведения работ на центральных улицах столицы ответить оказалось не просто. На объявлениях датой окончания работ является 1 октября. При этом уточнить, почему дорожники не уложились в положенное время, по указанному телефону не удалось. Трубку никто не взял. В управлении компании "Автомобильные Дороги" посоветовали обращаться к ним напрямую.

В компании обещают завершить основной объем благоустройства центральных улиц к началу ноября. При этом подрядчики, которые не обеспечат безопасность пешеходов, будут наказаны.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".