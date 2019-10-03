Как изменилось Лианозово благодаря программе "Мой район"

Что ещё ждут жители от программы "Мой район"?

Благоустройство уже коснулось одного из старейших районов столицы – Лианозово. Уютные парки и скверы, обновлённые улицы и дворы, современные спортивные площадки и сразу несколько футбольных полей - всё это появилось там благодаря масштабному городскому проекту.

Вековые дубы во дворах домов, на детских площадках, улицах и аллеях. Кроме как в Лианозове такого, пожалуй, не встретишь ни в одном из столичных спальных районов. Оттого дубовые листочки есть даже на гербе района. На карте Москвы он появился в 1970-х годах на месте старинного дачного посёлка, передает "ТВ Центр".

Усадьба 18-го века "Алтуфьево" с храмом и господским домом в стиле барокко - сегодня самый старый комплекс зданий на территории района. В 1888 году московский коммерсант и нефтепромышленник Лианозов сначала купил имение, а затем перепродал окрестные земли под строительство дачного поселка Лианозово. Одна из тех самых дач даже сохранилась. Сегодня это любимый жителями района Музей славянской культуры на Череповецкой улице.

Сначала он открывался, как музей Константина Васильева. Потом часть картин увезли отсюда. Осталось немного, но очень хорошие. По мотивам произведений Васильева его последователи создали на территории музея небольшой этнический парк скульптур. А по соседству с ним расположился уютный фольклорный театр в древнерусском стиле. От желающих провести здесь оригинальные фотосессии отбоя нет. А в паре шагов отсюда главное место досуга жителей района - Лианозовский парк культуры и отдыха. Кстати, это здесь несколько лет назад случилась история, взволновавшая многих москвичей. Самку белого лебедя, обитавшую в озере парка, загрызла чья-то охотничья собака. А оставшийся один лебедь едва не умер от тоски.

Трагедия лебедя из Лианозово, потерявшего пару, не оставила равнодушными местных жителей. Новую даму сердца ему тогда искали всем районом. Пока не нашли. Семью лебедей теперь оберегают сотрудники парка и никому не дают в обиду.

Любоваться на птиц в Лианозовском парке удобнее всего со стороны местного "Арбата". Так жители привыкли называть пешеходную часть Угличской улицы, которая считается главной в районе.

Ещё одна районная достопримечательность, которой гордятся жители Лианозово - школа искусств имени Калинникова. Новое современное восьмиэтажное здание отстроили за 2 года. И теперь здесь занимаются больше полутора тысяч детей со всего района.

За последнее время здесь было открыто несколько футбольных полей, новый современный роллердром, большая площадка для воркаута, а также зоны уличных тренажёров во многих дворах. А уже через месяц исполнится давняя заветная мечта жителей района - свою работу начнёт новый большой каток с профессиональным искусственным льдом.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".