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Задержание сына топ-менеджера МТС сняли на видео

13:45
  • четверг
  • 03 октября 2019

Молодой человек три часа пытался уйти от погони

В Москве задержан, предположительно, сын вице-президента компании МТС Руслана Ибрагимова. 25-летний Алан Ибрагимов попытался уйти от преследования полиции.

Задержание произошло 3 октября утром. Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить вишневый BMW, за рулем которого находился Алан Ибрагимов. Молодой человек отказался подчиниться требованиям полиции и попытался уйти от погони. Она продолжалась почти три часа.

В итоге полицейские загнали иномарку в один из столичных дворов. Однако и там Ибрагимов проявил упорство и отказался покидать машину. Полицейским пришлось буквально взламывать двери, чтобы вытащить мужчину из авто. В салоне также находился приятель сына топ-менеджера МТС.

Как сообщает телеграмм-канал 112, в машине Алана Ибрагимова нашли пистолет-пугач. Предположительно, молодой человек находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, Ибрагимов-младший оказался злостным нарушителем. За его BMW числится неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.

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