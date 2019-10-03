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Путин провел переговоры с Ильхамом Алиевым

14:42
  • четверг
  • 03 октября 2019

Оба президента выразили надежду, что обмен мнениями будет хорошим вкладом в дальнейшее укрепление сотрудничества

В четверг в Сочи пройдет пленарная сессия дискуссионного клуба Валдай, посвященная развитию и проблемам Востока. В заседании примет участие Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

А перед этим глава государства провел переговоры со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран отметили позитивную динамику в развитии торгово-экономических связей. И подчеркнули необходимость обсудить, как складывается взаимодействие по другим направлениям.

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