Меркель: от ветреной "девочки Коля" до императрицы Германии

Интриговать будущий политик начал еще в юности

Отмена антироссийских санкций в планах Ангелы Меркель на этот год не значится. Едва ли такой пункт появится и в скором будущем – канцлер Германии не считает подписание "формулы Штайнмайера" достаточным условием для "благородного" шага. Москва ведь и под санкциями снабжает Европу газом – так к чему же послабления?

Хитрая интриганка – такой видят фрау канцлерин многие эксперты. Возможно, в первые годы ее руководства страной кого-то и удивляли ее неожиданные политические финты (где, казалось бы, могла этому научиться легкомысленная девчонка?), однако, по прошествии некоторого времени ничего, кроме жестких и не всегда понятных простому обывателю шагов, от нее уже не ждали.

У Меркель есть идеал. Портрет этой женщины висит в рабочем кабинете германского канцлера в Берлине: российская императрица Екатерина Великая – в девичестве София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Интересно, что именно при Екатерине II Россия присоединила Крым. Однако тут взгляды на мировую историю у "императрицы" современной Германии (как иногда называют Меркель) и ее идеала расходятся: фрау канцлерин настаивает на возвращении полуострова Украине.

Откуда у девушки из Восточной Германии навыки политической интриги, стало ясно после публикации мемуаров Гельмута Коля. Опустив подробности бурной комсомольской юности будущего руководителя ФРГ, перенесемся сразу в 1989 год, когда Меркель вступила в восточногерманское "Демократическое пробуждение" и стала ярым противником христианских демократов. Однако, когда дело шло к победе ХДС в уже объединенной Германии, Ангела оказалась в рядах этой партии и заняла место в бундестаге.

Дальнейшая история наглядно продемонстрировала, как Меркель относится к таким понятиям, как благодарность, верность и другим качествам, присущим далеким от политики людям. В ХДС, как говорили, Ангелу привел федеральный министр по спецпоручениям Лотар де Мезьер – он назначил ее своим пресс-секретарем. Однако вскоре де Мезьера обвинили в сотрудничестве со "Штази" (контрразведкой социалистической Германии). Скромная девушка без колебаний выступает с публичным осуждением своего покровителя – и занимает пост зампредседателя партии.

Теперь Меркель покровительствовал уже канцлер – Гельмут Коль. Он признавался, что души не чаял в Ангеле. Журналисты, конечно, заподозрили связь руководителя с помощницей. Ее прозвали "девочкой Коля": стало известно, что Меркель неоднократно пользовалась правительственным вертолетом и автомобилями, что дало представителям прессы пищу для далеко идущих заключений.

"Девочка Коля" в полной мере проявила себя в 1998 году, когда ХДС проиграл выборы. Ангела Меркель в разгромной статье доказала, что ее покровитель не уловил новых течений – и должен быть отправлен в отставку. Так "ангелочек" стал председателем ХДС – и главой федерального правительства.

Манера действий Ангелы Меркель в рамках объединенной Европы и на мировой арене мало чем отличается от того, как фрау канцлерин ведет себя в границах ФРГ. Естественно, что и "друга Путина" она сдала в свое время без каких-либо угрызений совести. В 2015 году канцлер Германии передала спецслужбам Великобритании досье на президента России, которое собиралось немецкой разведкой. При этом спецслужбы ФРГ ничего об этом не знали – и бурно возмущались, когда информация появилась в СМИ.

Эксперты называют Ангелу Меркель очень хитрым и изысканным в своих интригах политиком. Опытный дипломат может без особых проблем обвести вокруг пальца кого угодно. И всякое ее действие – лишь маленькая часть далеко идущего сложного плана. Хотя, конечно, она прекрасно понимает, что есть в политике игроки и получше нее.