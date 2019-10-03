ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сбербанк подтвердил утечку данных по кредитным картам 200 клиентов

14:45
  • четверг
  • 03 октября 2019

Банк заверил, что средства клиентов в безопасности

Сбербанк подтвердил утечку данных по кредитным картам. Она затронула 200 клиентов. Информация об утечке большего массива информации пока не подтверждена, говорится в сообщении банка в соцсетях.

В Сбербанке отметили, что средства клиентов находятся в безопасности, поскольку учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть.

"Там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что персональные данные 60 миллионов россиян утекли в интернет. На одном из заблокированном Роскомнадзором сайтов был выложен пробный фрагмент с данными 200 клиентов.

Главное сегодня
Сбербанк
Сбербанк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.