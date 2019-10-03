Сбербанк подтвердил утечку данных по кредитным картам 200 клиентов

Банк заверил, что средства клиентов в безопасности

Сбербанк подтвердил утечку данных по кредитным картам. Она затронула 200 клиентов. Информация об утечке большего массива информации пока не подтверждена, говорится в сообщении банка в соцсетях.

В Сбербанке отметили, что средства клиентов находятся в безопасности, поскольку учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть.

"Там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что персональные данные 60 миллионов россиян утекли в интернет. На одном из заблокированном Роскомнадзором сайтов был выложен пробный фрагмент с данными 200 клиентов.