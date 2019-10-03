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44-летняя Джоли снялась голой

15:27
  • четверг
  • 03 октября 2019

Актриса выглядит пополневшей

Анджелина Джоли сфотографировалась обнаженной для обложки журнала о моде Madame Figaro. 
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На снимке голливудская актриса лежит в мраморной ванне с мутной водой. Она запрокинула руки за голову, показывая многочисленные татуировки. Из воды выступают колено и бедро. Джоли пристально смотрит в камеру, будто призывая зрителя понежится в теплой воде вместе с ней. 

В последние годы журналисты и поклонники привыкли видеть Джоли исхудавшей и болезненно бледной. Ходили слухи, что актриса изводит себя диетами и злоупотребляет алкоголем. Ее здоровье якобы подкосил и изнурительный развод с Брэдом Питтом. Судя по фотографии для Madame Figaro, Джоли стала больше внимания уделять своему здоровью и лучше питаться. 

- Королева, - восхищаются поклонники в Instagram. 

- Просто идеально. 

- Посылает флюиды желания.

- По платной подписке вы увидите остальное.

- Ого! Я влюблена. 

К слову о любви. По данным СМИ, Анджелина Джоли не торопится заводить новые отношения и не стремится снова выйти замуж. "Думаю, этот вопрос для нее закрыт. Анджелина всегда была сумасбродной и не стремилась следовать общепринятым порядкам. У нее за плечами три брака - все три закончились разводом. Снова примерить платье невесты? Не думаю", - цитирует Cosmopolitan представителя актрисы. 

По его словам, актриса не хотела выходить за Брэда Питта, ее устраивал гражданский брак. "Брэд заставил ее пойти к алтарю, потому что всегда придерживался старомодных взглядов на брак. Да и их дети часто просили родителей оформить отношения", - сказал источник.

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