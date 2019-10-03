Президент Финляндии осадил фамильярного Трампа

Интимный жест возмутил финского лидера

Экспрессивный американец Дональд Трамп вывел из себя сдержанного финна Саули Ниинисте. Президент США позволил себе фамильярный жест, который возмутил его коллегу из Финляндии.

Лидеры двух стран после переговоров в Вашингтоне дали интервью в Овальном кабинете Белого дома. Один из журналистов спросил американского лидера - чему бы США могли поучиться у Финляндии, которая считается "самой счастливой страной в мире"?

У счастливой страны – счастливый лидер, ответил Трамп и хлопнул Ниинисте по колену. Финскому президенту такая интимность в отношениях не понравилась – он красноречивым жестом предостерег американского коллегу от дальнейших фамильярностей, передает RT.