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Президент Финляндии осадил фамильярного Трампа

15:15
  • четверг
  • 03 октября 2019

Интимный жест возмутил финского лидера

Экспрессивный американец Дональд Трамп вывел из себя сдержанного финна Саули Ниинисте. Президент США позволил себе фамильярный жест, который возмутил его коллегу из Финляндии.
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Лидеры двух стран после переговоров в Вашингтоне дали интервью в Овальном кабинете Белого дома. Один из журналистов спросил американского лидера - чему бы США могли поучиться у Финляндии, которая считается "самой счастливой страной в мире"?

У счастливой страны – счастливый лидер, ответил Трамп и хлопнул Ниинисте по колену. Финскому президенту такая интимность в отношениях не понравилась – он красноречивым жестом предостерег американского коллегу от дальнейших фамильярностей, передает RT.

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