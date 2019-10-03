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Самый богатый холостяк Кремниевой долины женился во второй раз

15:51
  • четверг
  • 03 октября 2019

Избранницей Сергея Брина стала 34-летняя Николь Шанахан

Американские СМИ сообщили о свадьбе 46-летнего президента компании Alphabet Сергея Брина. Избранницей сооснователя Google стала 34-летняя Николь Шанахан.

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Как пишет Page Six со ссылкой на свои источники, пара сыграла свадьбу "некоторое время назад" спустя два года отношений. Изданию также стало известно, что год назад у пары родилась дочь. Официально эта информация не подтверждена.

Шанахан - гендиректор патентной компании ClearAccessIP. По образованию она юрист, училась в Стэнфордском университете и университете Пьюджет-Саунд.

 

В 2015 году Брин развелся с Энн Воджицки. Их брак распался спустя восемь лет. Экс-возлюбленные воспитывают сына и дочь.

Брин родился в Москве. После переезда в США он окончил Стэнфордский университет и вместе с Лэрри Пейджем основал компанию Google. По данным Forbes, состояние Брина оценивается в 52 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов, заработавших состояние на технологиях, он занимает шестое место.

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