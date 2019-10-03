Накрученная паранойя: Пушков высмеял реакцию американцев на шутку Путина

Им везде мерещатся происки русских

Реакция американских журналистов на шутку президента России развеселила российского сенатора Алексея Пушкова. Член Совета Федерации отметил, что граждане США сами довели себя до истеричного состояния массовыми фейками о "происках русских".

"Отныне им мерещатся вечные происки русских, даже на никому не интересных выборах в конгресс. Поэтому они жалуются: Путин шутит на эту тему, а нам не до шуток, у нас хаос. Self-induced paranoia ("Накрученная" паранойя)", - написал сенатор в Twitter.

Алексей Пушков прокомментировал инцидент, который произошел во время беседы президента России Владимира Путина с журналистами. Корреспондент NBC News Кир Симмонс поинтересовался у российского лидера, намерена ли Москва влиять на ход президентской гонки в США.

Владимир Путин решил пошутить и ответил утвердительно, пообещав "развеселить как следует" американских коллег. Однако затем, уже серьезным тоном, заметил, что в России и своих проблем хватает.

У журналистов из США с чувством юмора, как выяснилось, дело обстоит плохо. Несмотря на объяснения российского лидера, они заявили, что "троллинг" со стороны Путина вовсе не рассмешил американцев. Журналисты заявили, что граждане США серьезно относятся к проблеме, которая привела страну в состояние хаоса, напоминает РИА Новости.