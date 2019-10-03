Стало известно о требованиях Воеводиной при разводе

Названная сумма поражает воображение

В окружении бывшего короля Малайзии Мухаммада V заявили, что его супруга Оксана Воеводина выставила "астрономические" требования при разводе.

По данным Daily Mail, победительница конкурса "Мисс Москва - 2015" потребовала от знатного малазийца квартиру в Москве за 96 миллионов рублей, особняк в Лондоне стоимостью в 640 миллионов рублей, а также 1,9 млн рублей ежемесячно на содержание их сына Леона. Воеводина не прокомментировала эту информацию.

Как пишет издание, бывший король, узнав о претензиях россиянки, воскликнул: "Кем она меня считает… Биллом Гейтсом?" Султан Келантана также удивился, почему на содержание ребенка требуется такая крупная сумма. Как будто мальчик поступает в престижное учебное заведение, отметил он.

Еще в окружении Мухаммада V сообщили, что он подарил Воеводиной дорогостоящее обручальное кольцо и купил ей автомобиль Porsche.

Напомним, Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июля 2018 года. В ноябре они сыграли свадьбу в Москве. В мае у пары родился сын Леон. Летом появилась информация об их разводе. Воеводина призналась, что последний раз она видела мужа в декабре прошлого года. Он улетел в Малайзию и не вернулся, а о разводе она узнала из интернета. Причину его поступка красавица не может объяснить.