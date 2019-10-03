Глухонемой полицейский убил 4 сослуживцев в центре Парижа

Стали известны подробности трагедии

Вооруженный ножом мужчина напал на группу полицейских в Париже на острове Сите. Агрессор работал в префектуре полиции Парижа, но занимался административной работой. Его ликвидировали в результате перестрелки.

В настоящий момент поступают противоречивые данные о погибших и пострадавших. Правоохранительные органы пока подтвердили гибель одного человека, однако французские СМИ узнали, что жертвами нападения стали пять человек - в том числе погиб и сам нападавший.

Нападение произошло в отделении полиции. Стражам порядка удалось застрелить агрессора во дворе префектуры. Причина нападения пока не ясна.

Телеканал BFMTV утверждает, что напавший - 45-летний инвалид. Предположительно, он был глухонемым. Также поступают данные о том, что среди жертв – одна женщина.

"Он напал на коллег сначала в своем кабинете, затем в соседнем и потом на лестнице. После этого он выбежал во двор, где убил четвертого и был застрелен полицейским из автомата. Он проработал в префектуре более 20 лет в качестве административного сотрудника. Его мотивы предстоит установить", - заявил представитель полицейского профсоюза Лоик Травер (цитата по ТАСС).

Квартал, где находится префектура полиции, оцеплен. Ближайшая станция метро закрыта.

На место происшествия выехали глава МВД Франции Кристоф Кастанер и премьер-министр страны Эдуар Филипп. В связи с нападением глава МВД Франции отменил визит в Турцию и прибыл в здание центральной префектуры полиции, где произошло ЧП.