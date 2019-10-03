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22-летняя лыжница-чемпионка погибла при езде на велосипеде

16:21
  • четверг
  • 03 октября 2019

Она выехала на горную трассу

22-летняя лыжница Микайла Мартин погибла во время езды на велосипеде по горной трассе рядом с канадским городом Сквомиш. 
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Трагический инцидент произошел 1 октября, когда Микайла Мартин и ее друг катались на горных велосипедах. Спортсменка получила травму и скончалась в больнице. 

За день до своей смерти девушка тренировалась с олимпийской чемпионкой Мариэль Томпсон. "Микайла была так полна энергией и всегда стремилась узнать что-то новое. Было счастьем видеть ее прошлогодние достижения", - заявила Томпсон CBC. 

В 2018 году Мартин стала первой среди юниоров в дисциплине ски-кросс на чемпионате мира. 8 сентября текущего года она завоевала бронзовую медаль на Кубке Австралии и Новой Зеландии. 

Представитель полиции Сквомиша, где проживала чемпионка, заявил, что местная горная трасса представляет большую опасность. Он призвал велосипедистов тщательно проверять свое снаряжение и прорабатывать маршрут поездки. 

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