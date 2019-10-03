Умерла страдавшая от слабоумия звезда "Мстителей"

Она долго боролась с болезнью

86-летняя актриса Анна Куэйл скончалась в Великобритании от старческой деменции, с которой она сражалась семь лет.

Анна Куэйл умерла еще 16 августа, однако ее родные только сейчас подтвердили печальную новость, пишет Mirror.

В 2012 году у актрисы выявили деменцию с тельцами Леви. Проявления этого вида старческого слабоумия порой бывают схожими с синдромами болезни Паркинсона.

Анна Куэйл родилась в Бирмингеме. В 60-х годах она снялась в сериале "Мстители", главные герои которого расследовали запутанные преступления. Актриса также сыграла в сериалах "Возвращение в Брайдсхед", "Грэндж Хилл" и "Дневник Литтона".

На ее счету также роли в фильмах "Казино Рояль", "Критическое решение", "Чтоб ты сдохла, дорогая" и "Эскимоска".