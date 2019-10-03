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Россия поможет Филиппинам бороться с терроризмом

17:24
  • четверг
  • 03 октября 2019

О такой готовности Владимир Путин заявил на встрече с Родриго Дутерте

Владимир Путин в Сочи провёл ряд встреч с главами государств - гостями форума "Валдай". На переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была отмечена активность контактов на высшем уровне и успешное развитие двусторонних отношений. Так оборот российско-азербайджанской торговли превысил два с половиной миллиарда долларов в год, сохраняя перспективы дальнейшего роста.

С королём Иордании Абдаллой II Владимир Путин обсудил ряд международных проблем. Глава Хашимитского королевства подчеркнул важную роль России на Ближнем Востоке. Без участия Москвы, отметил Абдалла, такие вопросы, как налаживание мирного процесса в Сирии, не нашли бы решения.

На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым была затронута тема подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики рассчитывает приехать на юбилейные торжества в Москву. Касым-Жомарт Токаев рассказал, что недавно был на могиле своего дяди, погибшего подо Ржевом, и поблагодарил россиян за хорошее содержание воинских захоронений.

С президентом Филиппин Родриго Дутерте Владимир Путин обсудил не только планы развития экономических связей, но и перспективы взаимодействия в борьбе с терроризмом.

"Знаю, что за последние два года вам удалось серьёзно снизить уровень террористической угрозы в стране и значительно укрепить потенциал силовых ведомств. Мы готовы, уважаемый господин президент, и далее развивать партнёрство в области контртеррора, делиться своим опытом и наработками. Мы заинтересованы и в дальнейшем наращивании промышленной кооперации, налаживании сотрудничества в сфере мирного атома, исследовании космоса и в использовании цифровых технологий. Мы приветствуем ваш визит в Россию, уверены, что он пойдёт на пользу развитию двусторонних отношений", - сказал Путин.

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