Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя

42 человека удостоились почетного знака "Заслуженный учитель Москвы" и получили денежную премию

В преддверии профессионального праздника мэр Москвы поздравил столичных преподавателей. Почётным знаком "Заслуженный учитель города Москвы" Сергей Собянин наградил 42 человек.

Торжественная церемония прошла в мэрии, передает "ТВ Центр". Высокой награды учителя были удостоены за большой вклад в развитие системы столичного образования, за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности.

"Поздравляю с Днем учителя, замечательным праздником, так сказать всенародным праздником. В жизни каждого из нас был свой учитель. Я с трепетом вспоминаю свою первую учительницу, которая давала азы грамотности, учителей, которые дали путевку в жизнь, дали аттестат зрелости. Мы все получали из ваших рук путевку в жизнь, в будущее", - сказал Собянин.

Стоит отметить, что почётный знак был учреждён пять лет назад. За минувшие годы "Заслуженным учителем города" стал 221 педагог. Всего на данный момент в системе образования работают более 54 тысяч учителей. Также все награждённые мэром получили денежную премию в размере 300 тысяч рублей.