Собянин поздравил Московскую область с 90‑летием

Мэр Москвы отметил, что в последние годы многие города Подмосковья сильно преобразились

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в праздничном мероприятии в честь юбилея Московской области. Столичный градоначальник поздравил жителей с 90-летием региона.

В частности, он отметил, что в последние годы многие города Подмосковья сильно преобразились, передает "ТВ Центр". В них активно начала развиваться социальная сфера, которая делает жизнь граждан более комфортной.

Также мэр Москвы подчеркнул, что у столичных властей сложились дружеские отношения с губернатором области Андреем Воробьевым. Это позволяет совместно решать многие проблемы.

"У нас одна судьба, причем - это не фигура речи, это действительно так - судьба миллионов людей во многих поколениях, переплетенная настолько тесно, что разорвать ее невозможно. Каждый день миллионы людей пересекают границы Москвы и Московской области, идут на работу, на дачи, в университеты, просто так, чтобы приехать к родным, близким, друзьям, знакомым, окунуться в атмосферу Подмосковья или культурных центров Москвы. Для нас, конечно, очень важно каждый шаг в своем развитии сверять друг с другом и вместе планировать развитие нашего огромного региона", - сказал Собянин.