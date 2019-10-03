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Собянин поздравил Московскую область с 90‑летием

18:30
  • четверг
  • 03 октября 2019

Мэр Москвы отметил, что в последние годы многие города Подмосковья сильно преобразились

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в праздничном мероприятии в честь юбилея  Московской области. Столичный градоначальник поздравил жителей с 90-летием региона.

В частности, он отметил, что в последние годы многие города Подмосковья сильно преобразились, передает "ТВ Центр". В них активно начала развиваться социальная сфера, которая делает жизнь граждан более комфортной.

Также мэр Москвы подчеркнул, что у столичных властей сложились дружеские  отношения с губернатором области Андреем Воробьевым. Это позволяет совместно  решать многие проблемы.

"У нас одна судьба,  причем  - это  не  фигура  речи,  это действительно  так  -  судьба  миллионов  людей  во  многих  поколениях, переплетенная  настолько тесно, что разорвать ее невозможно. Каждый день миллионы людей пересекают границы Москвы и Московской области, идут на работу,  на  дачи,  в университеты, просто так, чтобы приехать к родным, близким,  друзьям,  знакомым,  окунуться  в  атмосферу Подмосковья  или культурных  центров  Москвы. Для нас, конечно, очень важно каждый шаг в своем развитии  сверять  друг с другом и вместе планировать развитие нашего огромного региона", - сказал Собянин.

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