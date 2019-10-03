Очевидцы описали жестокую расправу над полицейскими в Париже

В результате трагедии погибли пять человек

В здании парижской префектуры в центре города мужчина убил четверых коллег - полицейских, после чего был застрелен. Как рассказали в профсоюзе правоохранителей, нападавший 20 лет работал в ведомстве в качестве административного сотрудника. О мотивах преступника пока ничего не сообщается. На место происшествия прибыли президент, премьер и глава МВД республики.

У здания префектуры вооруженный патруль - полицейским приказано надеть бронежилеты и сменить табельное оружие на более мощное. Кареты скорой помощи, сотрудники пожарной службы. Весь остров Сите оцеплен.

Атака произошла около 13 часов по местному времени в центральном офисе парижской префектуры полиции. Нападавший, вооружённый керамическим ножом, набросился на полицейских во внутреннем дворе здания. Четверо погибших. Все - работники префектуры. Сам преступник был нейтрализован сотрудником полиции.

"Я был в офисном крыле, там, где лестница поднимается к кабинету перфекта, когда услышал выстрелы. Я понял - что-то произошло! А через несколько мгновений увидел трёх плачущих женщин-полицейских. Они были в шоке", - рассказал Эмери Сиаманди, переводчик в префектуре.

Уже известно, нападавший был административным работником префектуры. Со стажем службы в 20 лет. Однако в последнее время у него были проблемы с начальством. Тем не менее, предвидеть такой драмы никто не мог. Сегодня мужчина как обычно прошёл в здание, пользуясь служебным пропуском, не вызвав никаких подозрений у сотрудников службы безопасности.

"Была паника, но мы хорошо знаем наших коллег - когда они говорят нам, что нам нужно уходить, мы выполняем приказы, потому что это для нашей безопасности и безопасности других граждан. Это правда, это очень страшно. Внезапно, вы не понимаете, что происходит", - сказала административный работник префектуры Ева.

Сейчас все работники и посетители здания эвакуированы. На место - чтобы выразить соболезнования погибшим - прибыли Эммануэль Макрон и премьер Эдуард Филлип.

Префектура полиции - огромное и хорошо защищенное здание. Все входы и выходы под контролем, на каждом - ленты досмотра личных вещей и металлодетекторы. Достаточно ли было этих мер и можно ли было предотвратить трагедию - теперь предстоит разобраться следствию.

Екатерина Выскребенцева. Европейское бюро "ТВ Центра".