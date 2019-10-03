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Главу Росгидромета отправили в отставку

17:10
  • четверг
  • 03 октября 2019

Он занимал свой пост с сентября 2017 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении главы Росгидромета Максима Яковенко. Причина такого поступка не называется. 
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"Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - говорится на сайте правительства. 

Незадолго до публикации этого документа Яковенко опроверг сообщения о своей отставке, появившиеся в Telegram. "Впервые слышу. Я никуда не собираюсь, как работал, так и работаю", - цитирует его РБК

Znak.com написал, что Максима Яковенко уволили с формулировкой "по собственному желанию". По данным портала, отставка чиновника может быть связана с паводками на Дальнем Востоке. В МЧС якобы выразили недовольство тем, что Росгидромет вовремя не проинформировал министерство о прогнозе погоды в регионе. 

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