На спутнике Сатурна нашли признаки жизни

Живые организмы могут скрываться подо льдом

Ученые NASA сделали важное открытие с помощью межпланетного зонда Cassini. Они обнаружили признаки жизни в воде на Энцеладе - спутнике Сатурна.

Специалисты изучили химический состав воды, которую гейзеры выбрасывают на оледеневшую поверхность Энцелада. Исследователи нашли в пробах органические вещества, содержащие атомы азота и кислорода, которые участвуют в образовании аминокислот. Обнаруженные соединения играют важную роль в зарождении живых организмов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Science Alert.

Сотрудники NASA пришли к выводу, что на дне Энцелада могут протекать те же процессы, что и на Земле. Вероятно, морская вода под ледяной коркой спутника смешивается с магмой и образует гидротермальные источники с крайне высокой температурой. В таких условиях возникают живые организмы, которые не нуждаются в солнечном свете для размножения.

Ранее на Энцеладе уже находили органические вещества, но они не были растворены в воде. Из-за этого ученые не знали, могут ли эти вещества участвовать в создании новой жизни.