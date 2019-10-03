Подробности задержания сына вице-президента МТС после погони в Москве

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Москве задержан сын вице-президента компании МТС Алан Ибрагимов. Молодой человек не остановил автомобиль по требованию сотрудников ГИБДД и пытался скрыться от погони. Машину нарушителя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. При досмотре в багажнике инспекторы обнаружили несколько комплектов номерных знаков. В отношении Ибрагимова составлены шесть административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Двор на севере Москвы. В красном BMW - два человека. На требование сотрудников автоинспекции открыть дверь и показать удостоверения личности не реагируют. Полицейским приходится идти на крайне меры (см. видео).

Поводом для жесткого задержания послужила ночная погоня. Автомобиль отказался остановиться по требованию сотрудников ГИБДД. Нарушителям удалось скрыться.

На записи с камер видеонаблюдения иномарка паркуется рядом с жилым домом. В салоне выключается свет. Найти их удалось лишь утром. За рулем находился 25-летний сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов. На его страничке в социальной сети есть фотографии того самого BMW. Правда, номеров в момент задержания на автомобиле уже не было.

"В ходе досмотра в багажнике иномарки были обнаружены несколько комплектов номерных знаков. Также установлено, что в момент остановки транспортного средства на нем находились подложные государственные регистрационные знаки. Принадлежность другой спецпродукции, обнаруженной в автомобиле, устанавливается", - сообщила официальный представитель ГИБДД Любовь Высоцкая.

В ГИБДД опровергли ранее распространившуюся в СМИ информацию о том, что при задержании у нарушителей были обнаружены наркотические вещества и оружие. Впрочем, проходить медицинское освидетельствование Алан и его друг отказались.

"Один на переднем сидении делал вид, что спал, а тот, который за рулем, он в одну точку смотрел. Далеко за горизонт. Тачка крутая, похоже, что сыночек чей-то", - рассказала очевидец Ольга Балыкова.

В полиции сообщили, что водитель ранее уже был лишен права управления транспортным средством за отказ от медицинского освидетельствования. Теперь ему грозят крупные штрафы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Виктор Прокушев, Георгий Бабаян, "ТВ Центр".